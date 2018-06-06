Глава МЧС изучает последствия землетрясения на северо-западе Азербайджана

Глава МЧС Азербайджана Кемаледдин Гейдаров в среду посещает северо-западный регионы страны, где накануне произошло землетрясение магнитудой около 6, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министр К.Гейдаров прибыл в Загатальский район для ознакомления на месте с ситуацией после землетрясения», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на территории Загатальского района в 22.40 по местному времени. Сила толчков в эпицентре землетрясения составила 6 балов, в близлежащих районах – от 3 до 5 балов. Землетрясение произошло на глубине 16 км.

Подземные толчки также ощущались на северо-востоке Армении, Грузии и в Дагестане.

По данным местных СМИ, в результате землетрясения в некоторых индивидуальных домах граждан образовались трещины.

Серьезных разрушений не зафиксировано.

В среду в Загатальском и Гахском районах Азербайджана зафиксировано 7 афтершоков после землетрясения.

Н.Аббасова