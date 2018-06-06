Вице-премьер Италии видит необходимость в хороших торговых отношениях с Россией

Италии необходимо поддерживать с Россией хорошие торговые отношения, цитирует в среду агентство АНСА вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини.

"С Россией необходимо иметь хорошие торговые отношения, потому что это стратегический партнер с точки зрения энергетики для наших компаний", - сказал он.

Также М.Сальвини заявил, что в целом он не занимает ни пророссийскую, ни проамериканскую позицию.

"Италия остается участницей всех союзов, в которые она уже входит. Нужно отталкиваться от принципа эффективного сотрудничества", - добавил он.

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.