Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9916 RUR   0.0274 GBR   2.2779 TRY   0.3701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.52 Brent   75.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 19° 29° 8 Июн 17° 27° 9 Июн 16° 24°

Дальнее зарубежье 06.06.2018 13:28

Вице-премьер Италии видит необходимость в хороших торговых отношениях с Россией

Италии необходимо поддерживать с Россией хорошие торговые отношения, цитирует в среду агентство АНСА вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини.

"С Россией необходимо иметь хорошие торговые отношения, потому что это стратегический партнер с точки зрения энергетики для наших компаний", - сказал он.

Также М.Сальвини заявил, что в целом он не занимает ни пророссийскую, ни проамериканскую позицию.

"Италия остается участницей всех союзов, в которые она уже входит. Нужно отталкиваться от принципа эффективного сотрудничества", - добавил он.

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении России Италия останется верным членом НАТО вне зависимости от того, кто будет у власти - Столтенберг Лавров 1 декабря посетит Италию Eni обсуждает изменение контракта с Газпромом, в том числе с использованием газопровода ТАР Премьер Италии высказался за поддержание диалога с Россией Рим не видит политических препятствий со стороны ЕС для энергетических проектов с Россией - президент Италии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]