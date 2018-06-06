Банковский сектор Азербайджана остается уязвимым к внешним шокам – ВБ

Всемирный банк рост экономики Азербайджана на среднесрочный период обуславливает тремя основными факторами: мерами фискального стимулирования, высокими ценами на нефть и увеличением добычи газа.
Согласно прогнозу ВБ, в 2018 году рост ВВП Азербайджана составит 1,8%, в 2019 году – 3,8%, в 2020г – 3,2%.
Такие прогнозы приведены в отчете Global Economic Prospects: The Turning of the Tide?", опубликованного на сайте банка.
По оценкам ВБ, в 2017 году снижение добычи нефти было компенсировано более высокими темпами развития ненефтяного сектора и мерами фискального стимулирования.
"В предстоящие годы экономический рост Азербайджана будет связан с мерами фискального стимулирования, поддерживаемых более высокими ценами на нефть, а также ростом добычи газа", - отмечается в отчете.
При этом ВБ указывает на некоторую уязвимость экономики Азербайджана. В частности, банк относит Азербайджан, наряду с Россией, Хорватией и Украиной, к числу стран, где наблюдается замедление структурных реформ.
"Кроме этого, несмотря на успешные реформы, банковский сектор Азербайджана остается уязвимым к внешним шокам", - отмечается в отчете.
ВБ подчеркивает, что Азербайджан входит в число стран, которые несколько ослабили монетарную политику и в которых инфляция является умеренной.
По оценкам банка, Азербайджан входит в группу стран, в которых наблюдается постепенное восстановление потребления. Это связано с ростом заработных плат, улучшением ситуации на рынке труда и ростом покупательской способности на фоне смягчения инфляции.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%, на 2019г - 4%.
В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1% (номинальный объем составил $40,7 млрд).
А.Азизов
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