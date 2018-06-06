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СНГ 06.06.2018 13:21

Глава исполкома СНГ назвал опасной тенденцией проведение Западом информационных кампаний с последующим применением силы

Западные страны под прикрытием информационных кампаний всё чаще применяют силу для продвижения своих военно-политических интересов в различных регионах мира, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Сегодня мир переживает непростые времена. Обстановка в международных отношениях, к сожалению, значительно ухудшилась, что не может не вызывать у всех у нас беспокойства. Опасные тенденции последних лет - это проведение западными странами под надуманными предлогами массированных и грубых информационных кампаний и последующее применение силы для продвижения собственных военно-политических интересов", - сказал С.Лебедев, выступая в среду на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

В качестве последнего примера он привёл "использование химического оружия в сирийской Думе и, как следствие, ракетные удары, нанесённые по Сирии".

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Тэги: СНГ, ЗАПАД, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]