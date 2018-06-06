Глава исполкома СНГ назвал опасной тенденцией проведение Западом информационных кампаний с последующим применением силы

Западные страны под прикрытием информационных кампаний всё чаще применяют силу для продвижения своих военно-политических интересов в различных регионах мира, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Сегодня мир переживает непростые времена. Обстановка в международных отношениях, к сожалению, значительно ухудшилась, что не может не вызывать у всех у нас беспокойства. Опасные тенденции последних лет - это проведение западными странами под надуманными предлогами массированных и грубых информационных кампаний и последующее применение силы для продвижения собственных военно-политических интересов", - сказал С.Лебедев, выступая в среду на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

В качестве последнего примера он привёл "использование химического оружия в сирийской Думе и, как следствие, ракетные удары, нанесённые по Сирии".