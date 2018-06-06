Главы Минобороны стран СНГ подписали соглашение о развитии военной спутниковой связи

Межправительственные соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения подписаны в ходе заседания Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СМО СНГ), которое прошло в Кызыле в среду.
"В интересах повышения боевых возможностей вооружённых сил государств Содружества подписаны межправительственные соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. А также - о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией", - сказано в сообщении, распространенном по итогам заседания.
Отмечается, что в рамках совершенствования функционирования совместных систем военного назначения министры обороны рассмотрели предложения по дальнейшему развитию Объединённой системы (ОС) ПВО СНГ, Совместной системы связи (ССС), Единой системы государственного радиолокационного опознавания, системы безопасности полётов авиации вооружённых сил и других систем.
В частности, утверждено проведение в Белоруссии совместных компьютерных командно-штабных учений ОС ПВО СНГ "Региональная безопасность - 2018". В Казахстане состоятся оперативно-тактические командно-штабные учения войск (сил) противовоздушной обороны (ПВО) "Чистое небо-2018". Одобрены международно-договорные основы развития Совместной системы связи, а также проанализировано состояние безопасности полётов авиации вооружённых сил за 2017 год, говорится в совместном коммюнике.
Министры обороны стран Содружества поддержали предложение Белоруссии о развитии нового приоритетного направления сотрудничества, связанного с применением беспилотной авиации вооружённых сил и противодействием беспилотным летательным аппаратам.
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