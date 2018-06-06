Глава Специальной следственной службы Армении ушел в отставку

Руководитель Специальной следственной службы Армении Ваграм Шагинян подал в отставку.

В распространенном в среду заявлении В.Шагинян подчеркнул, что всегда действовал "с серьезным чувством ответственности" и делал все "для беспристрастной работы профессиональных следователей".

"Вынужден заявить, что из-за создавшихся обстоятельств, считаю нецелесообразным продолжать дальнейшую деятельность", - сообщил он.

В.Шагинян занимал должность руководителя Специальной следственной службы с 2013 года.