Следующее заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет осенью в Узбекистане

75-е заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) пройдет осенью на территории Узбекистана, сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Хотел бы отметить, что из года в год расширяется география мест проведения мероприятий и состав их участников. Так, впервые в апреле этого года заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны прошло в Республике Узбекистан. Осеннее заседание Совета министров обороны также предполагается провести в Узбекистане", - сказал С.Лебедев в среду, выступая на заседании СМО СНГ.