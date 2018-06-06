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СНГ 06.06.2018 13:25

Следующее заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет осенью в Узбекистане

75-е заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) пройдет осенью на территории Узбекистана, сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Хотел бы отметить, что из года в год расширяется география мест проведения мероприятий и состав их участников. Так, впервые в апреле этого года заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны прошло в Республике Узбекистан. Осеннее заседание Совета министров обороны также предполагается провести в Узбекистане", - сказал С.Лебедев в среду, выступая на заседании СМО СНГ.

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Тэги: СНГ, МИНОБОРОНЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]