Суд в Киеве назначил на конец июля дебаты по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева назначил судебные дебаты в деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 30 и 31 июля.

"Суд определяет окончательную дату судебных дебатов - это 30 и 31 июля 2018 года. Если мы не успеем провести дебаты за эти дни, то резервная дата - это 1 августа. Если вы (адвокаты - ИФ) не явитесь, то суд на 30 июля разъяснит Виктору Януковичу, что в случае вашей неявки суд будет ставить вопрос о привлечении защитника из центра вторичной правовой помощи", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко, завершая заседание в среду.

Как сообщалось, 19 апреля суд уже принимал решение приступить к судебным дебатам по делу о госизмене В.Януковича. Адвокаты экс-президента тогда заявили протест и покинули зал заседаний. После этого суд перенес заседание на 3 мая и указал, что в случае неявки защитников В.Януковича будет решаться вопрос о замене их на государственных адвокатов.

Однако 3 мая Оболонский суд решил возобновить допрос свидетелей защиты экс-президента В.Януковича, которые ранее были заявлены его адвокатами. Суд планирует завершить допрос свидетелей стороны защиты 20 июля.

На заседании в среду суд заслушал бывшего военнослужащего Военно-морских сил Украины Андрея Рапопорта, который во время бегства В.Януковича в Россию проходил службу в Севастополе. Следующего свидетеля защиты суд ожидает на заседании 8 июня.

Судья В.Девятко подчеркнул, что уже завершена стадия рассмотрения ходатайств и исследования письменных доказательств, и сразу после допроса последнего свидетеля защиты суд будет ставить на обсуждение вопрос о возобновлении судебных дебатов.

На заседании адвокат Виталий Сердюк озвучил позицию защиты о необходимых сроках для подготовки к судебным дебатам, о чем просил суд на предыдущем заседании 5 июня.

По его словам, защите В.Януковича необходимо будет просмотреть и проанализировать около 79 часов допросов свидетелей обвинения и защиты, что займет около 10 рабочих дней. Необходимо изготовить стенограммы допросов свидетелей, что, по предварительным подсчетам, займет около 1,5 месяцев.

Также адвокаты намерены подготовить ссылки на конкретные факты и обстоятельства из около 50 часов видеодоказательств, предоставленных стороной обвинения, что займет, по словам В.Сердюка, минимум 7 рабочих дней; пересмотреть и проанализировать конкретные факты из около 52 часов видеоматериалов стороны защиты, что займет около 10 дней.

"Необходимо ознакомиться с 69 томами судебного производства, что займет 69 дней в соответствии с установленной практикой, в том числе, оглашенной непосредственно главным военным прокурором Украины (Анатолием Матиосом - ИФ) в многочисленных интервью, что ознакомление с одним томом дела занимает один день", - подчеркнул адвокат.

В.Сердюк указал, что защите необходимо составить письменный проект своей речи на дебатах с отсылками на страницы материалов судебного производства и конкретные материалы, что займет не менее 2 месяцев. "После этого необходимо согласовать с клиентом (В.Януковичем - ИФ) весь объем материала, согласовать с ним позицию", - добавил он.

Кроме того, он попросил суд учесть, что адвокаты принимают участие в других производствах по защите интересов В.Януковича и других лиц.

"Для надлежащей подготовки к дебатам стороне защиты нужно не менее 5 месяцев, а окончательный срок будет согласован непосредственно с Виктором Януковичем после завершения допроса всех свидетелей и изучения всех доказательств, поданных защитой. Мы еще не исследовали все доказательства, не допросили всех свидетелей, и считаем преждевременным установление конкретных сроков подготовки к дебатам", - резюмировал В.Сердюк.