Министры обороны НАТО утвердят новую инициативу боеготовности альянса - Столтенберг

Повышенная готовность является чрезвычайно важной во все более непредсказуемом мире, поэтому ожидается, что Североатлантический совет утвердит инициативу готовности НАТО "4 по 30", заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Эта инициатива готовности НАТО означает, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее", - сказал Й.Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе по случаю предстоящего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны 7-8 июня.
"Речь идет не о том, чтобы создавать или развертывать новые силы. Речь об увеличении готовности существующих сил. Причем, это касается каждого члена НАТО", - объяснил генсек Североатлантического альянса, рассказывая о решениях, которые, как ожидается, должен принять Североатлантический совет.
Азербайджан улучшил позиции в Global Peace Index - доклад
Глава МИД Азербайджана принял посла Сербии в связи с завершением дипмиссии в Баку
Президент Алиев назначил главу ИВ Бинагадинского района Баку, отправил в отставку главу ИВ Агдамского района
Азербайджанский банк сократил в 2017г обязательства перед Центробанком на 48%
VTB Bank (Azerbaijan) планирует к 2022г погасить обязательства перед ЦБА и Банк ВТБ на 40,6 млн манатов
Банковский сектор Азербайджана остается уязвимым к внешним шокам – ВБ
Глава МЧС изучает последствия землетрясения на северо-западе Азербайджана
В Азербайджане предлагают увеличить до 25 манат госпошлину за выдачу и замену водительских прав
Пограничники Азербайджана задержали нарушителя границы с Грузией, которому запрещен выезд из страны из-за долга почти в $150 тыс.
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство нового жилого дома в городе Геранбой
ИВ города Нафталан получит 3 млн манатов на строительство детского сада
Президент Алиев открыл автодорогу Делимаммедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе после реконструкции
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке в Гяндже
Обсуждены перспективы сотрудничества БВШН и Мексиканского института нефти
В Баку в рамках проекта РИКЦ прошла лекция о жизни и творчестве Эльмиры Гусейновой
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»