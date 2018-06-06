Партия экс-президента Армении лишилась большинства голосов в парламенте

Возглавляемая экс-президентом, бывшим премьером Армении Республиканская партия в среду лишилась абсолютного большинства в парламенте после выхода из фракции депутата Самвела Алексаняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Республиканская партия обладала в парламенте из 105 депутатов 58 голосами.

В среду о выходе из фракции заявил один из крупнейших армянских предпринимателей С.Алексанян. До него фракцию Республиканской партии покинули еще пять депутатов.

Теперь Республиканская партия обладает в парламенте лишь 52 голосами.