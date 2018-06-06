Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9916 RUR   0.0274 GBR   2.2779 TRY   0.3701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.52 Brent   75.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 19° 29° 8 Июн 17° 27° 9 Июн 16° 24°

Дальнее зарубежье 06.06.2018 14:55

Члены НАТО способны сотрудничать, несмотря на разногласия по международным вопросам - Столтенберг

Союзники по НАТО могут укреплять связи в вопросах безопасности и обороны, несмотря на серьезные разногласия между ними в различных вопросах международного характера: от торговли и экономики до иранской ядерной программы, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Да, есть разногласия, и мы относимся к ним серьезно. Но в то же время НАТО способна укреплять свои трансатлантические связи в сфере безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как повлияют разногласия членов альянса на сотрудничестве по вопросам безопасности союзников.

Он напомнил, что альянс состоит из 29 стран, находящихся по разным сторонам Атлантики, и у всех этих стран своя история, география и взгляды на торговлю, экологию и другие темы, однако это не является проблемой для НАТО, поскольку история показала, что, несмотря на все внутренние разногласия, альянс успешно выполняет свою оборонную миссию.

"В то же время нужно помнить, что мы уже сталкивались с подобными разногласиями ранее", - сказал Й.Столтенберг, отметив, что в нынешней ситуации нет ничего нового для НАТО.

"Но, снова и снова и мы видим, что мы можем объединяться вокруг ключевой задачи НАТО - защищать друг друга, несмотря на разногласия", - подчеркнул генсек НАТО.

При этом он добавил, что "было бы хорошо, если бы эти разногласия в итоге были преодолены".

"Я считаю, что возможно ограничить отрицательное воздействие (этих споров - ИФ) на НАТО", - сказал Й.Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ИРАН, СОЮЗНИКИ, РАЗНОГЛАСИЯ


Похожие новости


В НАТО обеспокоены ракетной программой Ирана и его дестабилизирующей активностью в регионе - Столтенберг В НАТО поддерживают соглашение с Ираном по атому, но при этом хотели бы решения проблемы баллистических ракет - Столтенберг Генсек НАТО выразил обеспокоенность в связи с разработками в Иране ракет, способных достичь Европы НАТО считает обязательным полное выполнение соглашения по ядерной программе Тегерана - Столтенберг Переговоры по иранской ядерной программе могут охватить более широкий спектр международных вопросов - эксперт Фог Расмуссен заверяет, что НАТО не собирается бомбить ни Иран, ни Сирию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]