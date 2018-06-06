Члены НАТО способны сотрудничать, несмотря на разногласия по международным вопросам - Столтенберг

Союзники по НАТО могут укреплять связи в вопросах безопасности и обороны, несмотря на серьезные разногласия между ними в различных вопросах международного характера: от торговли и экономики до иранской ядерной программы, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Да, есть разногласия, и мы относимся к ним серьезно. Но в то же время НАТО способна укреплять свои трансатлантические связи в сфере безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как повлияют разногласия членов альянса на сотрудничестве по вопросам безопасности союзников.
Он напомнил, что альянс состоит из 29 стран, находящихся по разным сторонам Атлантики, и у всех этих стран своя история, география и взгляды на торговлю, экологию и другие темы, однако это не является проблемой для НАТО, поскольку история показала, что, несмотря на все внутренние разногласия, альянс успешно выполняет свою оборонную миссию.
"В то же время нужно помнить, что мы уже сталкивались с подобными разногласиями ранее", - сказал Й.Столтенберг, отметив, что в нынешней ситуации нет ничего нового для НАТО.
"Но, снова и снова и мы видим, что мы можем объединяться вокруг ключевой задачи НАТО - защищать друг друга, несмотря на разногласия", - подчеркнул генсек НАТО.
При этом он добавил, что "было бы хорошо, если бы эти разногласия в итоге были преодолены".
"Я считаю, что возможно ограничить отрицательное воздействие (этих споров - ИФ) на НАТО", - сказал Й.Столтенберг.
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