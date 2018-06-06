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Дальнее зарубежье 06.06.2018 15:10

СМИ предполагают, что за убийством прибывших в Ливию для закупки урана двух иранцев стоит израильская разведка

Агенты израильской разведки "Моссад" предположительно стоят за убийством двух высокопоставленных иранцев, прибывших в Ливию для закупки урана, сообщила израильская газета "Исраэль Хайом".

По ее данным, расстрелянные в упор иранцы входили в состав делегации, которую направил в Ливию Корпус стражей исламской революции (КСИР) для приобретения урана для целей обогащения.

Утверждается, что агенты "Моссад" вели слежку за иранцами с момента их прилета в Тунис, откуда те отправились в Ливию. Сотрудники израильской разведки зафиксировали встречу в Тунисе членов делегации КСИР с высокопоставленными ливийскими лицами, с которыми предположительно обсуждались поставки добываемого в Ливии урана в обмен на военную помощь, пишет израильское издание.

Израильские и арабские СМИ отмечают, что Тегеран активно финансирует проиранские шиитские военизированные формирования в Ливии с целью получения доступа к урановым рудникам в Ливии.

Убитые иранцы, как предполагают СМИ, отвечали за координацию между представителями атомной отрасли Ирана и высокопоставленными представителями ливийского правительства и шиитскими формированиями с целью организации поставок урана в Иран.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАНЦЫ, УБИЙСТВО, РАЗВЕДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]