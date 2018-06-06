Президент Молдавии заявляет, что его нечем шантажировать ни на Западе, ни на Востоке

Президент Молдавии Игорь Додон обещает и далее честно отстаивать национальные интересы страны.

"Я никогда не пытаюсь заигрывать или обманывать. Я всегда и всем честно говорил, говорю и буду продолжать говорить, что во всем буду исходить из национальных интересов Молдавии", - сказал глава государства в интервью местному телеканалу, отрывок из которого выставил на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что "проблема очень многих молдавских политиков состоит в том, что их "держат" западники".

"Там активы, там семья и так далее. Меня нечем шантажировать ни на Западе, ни на Востоке. У меня нет ни там, ни там ни бизнеса, ни домов, и это дает определенную свободу действий. Я говорю со всеми честно и открыто, и я не сворачиваю с пути", - заявил И.Додон.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, в которых глава государства поддерживает Партию социалистов, он сказал, что "нужно объединять людей не вокруг какой-либо партии, а вокруг идеи".

"В преддверии парламентских выборов у нас такая возможность будет. Наши ценности остаются неизменными: государственность, нейтралитет, православная вера и традиционные семейные узы, взвешенная внешняя политика, включающая в себя стратегическое партнерство с Россией, и многонациональность страны. Это основа для меня, и я никогда от нее не отступлю. Призываю всех объединяться вокруг этих ценностей",- подчеркнул И.Додон.