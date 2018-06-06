Командующий ВМС Турции приехал обсуждать с главкомом ВМФ РФ взаимодействие флотов в Черном и Средиземном море

Вопросы взаимодействия в Черном и Средиземном море будут обсуждены с командующим ВМС Турции в ходе его визита в Россию, сообщили в Минобороны РФ.

"Начался рабочий визит в Санкт-Петербург турецкой военной делегации под руководством командующего ВМС Турецкой республики адмирала Аднана Озбала", - сообщили "Интерфаксу" в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

А.Озбал проведет встречу с главкомом ВМФ России Владимиром Королевым. "Будет обсуждаться ряд вопросов развития сотрудничества между ВМФ России и ВМС Турции в военно-морской области, взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и Средиземного морей", - сообщили в департаменте.