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Регион 06.06.2018 14:44

Командующий ВМС Турции приехал обсуждать с главкомом ВМФ РФ взаимодействие флотов в Черном и Средиземном море

Вопросы взаимодействия в Черном и Средиземном море будут обсуждены с командующим ВМС Турции в ходе его визита в Россию, сообщили в Минобороны РФ.

"Начался рабочий визит в Санкт-Петербург турецкой военной делегации под руководством командующего ВМС Турецкой республики адмирала Аднана Озбала", - сообщили "Интерфаксу" в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

А.Озбал проведет встречу с главкомом ВМФ России Владимиром Королевым. "Будет обсуждаться ряд вопросов развития сотрудничества между ВМФ России и ВМС Турции в военно-морской области, взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и Средиземного морей", - сообщили в департаменте.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВМС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]