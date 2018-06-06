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СНГ 06.06.2018 17:01

Попавшийся на взятке $200 тыс. помощник президента Белоруссии в Гродненской области лишился должности

Сергей Ровнейко освобожден от должности помощника президента Белоруссии - инспектора по Гродненской области, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

По информации пресс-службы, С.Ровнейко освобожден от должности "за совершение проступка, не совместимого с нахождением на государственной службе".

С.Ровнейко был задержан на прошлой неделе Комитетом государственной безопасности с санкции президента при получении взятки в $200 тыс. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Белоруссии, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЧИНОВНИК, ВЗЯТКА, ДОЛЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]