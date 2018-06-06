Попавшийся на взятке $200 тыс. помощник президента Белоруссии в Гродненской области лишился должности

Сергей Ровнейко освобожден от должности помощника президента Белоруссии - инспектора по Гродненской области, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
По информации пресс-службы, С.Ровнейко освобожден от должности "за совершение проступка, не совместимого с нахождением на государственной службе".
С.Ровнейко был задержан на прошлой неделе Комитетом государственной безопасности с санкции президента при получении взятки в $200 тыс. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Белоруссии, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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