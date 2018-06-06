В парламент Украины внесен проект постановления об отставке министра финансов Данилюка

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.
Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий проект постановления №8433 зарегистрирован 6 июня 2018 года.
Автором законодательной инициативы является Кабинет министров Украины.
Ранее в этот день премьер-министр Украины В.Гройсман на своей странице в Фейсбуке сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение А.Данилюка с должности министра финансов и попросил народных депутатов поддержать это представление.
"В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы министерства финансов должен быть решен безотлагательно", - подчеркнул В.Гройсман.
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