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Дальнее зарубежье 06.06.2018 17:32

Глава МИД Сингапура отправится в КНДР перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан направится с официальным визитом в Северную Корею, сообщает в среду газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на МИД Сингапура.

Визит пройдет 7-8 июня, КНДР министр посетит по приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо.

В сообщении не уточняется, какие вопросы планирует обсудить в КНДР сингапурский министр.

На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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Тэги: СИНГАПУР, КНДР, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]