Глава МИД Сингапура отправится в КНДР перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан направится с официальным визитом в Северную Корею, сообщает в среду газета "Стрейтс таймс" со ссылкой на МИД Сингапура.

Визит пройдет 7-8 июня, КНДР министр посетит по приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо.

В сообщении не уточняется, какие вопросы планирует обсудить в КНДР сингапурский министр.

На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.