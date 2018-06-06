Компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке в Гяндже

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в карьерной выставке для выпускников в Гяндже.
В 10-й по счету ярмарке "Выпускник-2018", организованной в учебном корпусе факультета инженерии Азербайджанского Государственного Аграрного Университета (АГАУ), приняли участие более 160 компаний и организаций из различных районов республики. На стенде Bakcell, привлекшем большое внимание участников, студентам и выпускникам университета была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с кандидатами. Во время мероприятия, студенты получили бесплатные номера и другие сувениры от Bakcell, в то время как троим отличившимся студентам АГАУ были вручены особые подарки от компании.
Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, и вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения. Только в течение этого года, компания приняла участие в карьерных выставках университета ADA, Западного Каспийского университета, АГУНП и АГАУ. Наряду с этим, Bakcell объявила о начале традиционной летней программы стажировки и успешно осуществила целый ряд других проектов направленных на поддержку образования и развитие карьеры молодежи.
Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.
Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиазань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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