Глава МИД Франции не считает нарушением СВПД решение Ирана увеличить мощности по обогащению урана

Объявленное Ираном решение увеличить мощности по обогащению урана вызывает сожаление, но при этом не является нарушением обязательств иранской стороны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В эфире радиостанции "Эроп-1" он пояснил, что считает данный шаг Тегерана "неуместным, так как всегда опасно приближаться к "красной линии".
Вместе с тем, французский министр заверил, что Иран по-прежнему "не нарушает условия достигнутого в Вене соглашения".
5 июня глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран направил в МАГАТЭ официальное уведомление о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.
Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил агентству ISNA, что Иран увеличит мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана). Он отметил, что Тегеран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.
В минувший понедельник указание быть готовым к увеличению мощностей дал руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.
Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки по атому.
Новый посол Перу в Баку вручила копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Азербайджан избран в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, цена Brent упала до $74,9 за баррель
Пакистан хочет наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном
Президент Азербайджана подписал указ об обеспечении деятельности министерства культуры
Три группы туристов из Германии, Польши и Франции заблудились в тумане на Эльбрусе
В тушении крупного пожара в центре Лондона принимают участие около 100 пожарных
Пожар уничтожил 25 га гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайском районе Азербайджана – СМИ
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство нового жилого дома в городе Геранбой
ИВ города Нафталан получит 3 млн манатов на строительство детского сада
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошел круглый стол, посвященный Международному дню русского языка
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»