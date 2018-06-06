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Регион 06.06.2018 17:42

Глава МИД Франции не считает нарушением СВПД решение Ирана увеличить мощности по обогащению урана

Объявленное Ираном решение увеличить мощности по обогащению урана вызывает сожаление, но при этом не является нарушением обязательств иранской стороны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В эфире радиостанции "Эроп-1" он пояснил, что считает данный шаг Тегерана "неуместным, так как всегда опасно приближаться к "красной линии".

Вместе с тем, французский министр заверил, что Иран по-прежнему "не нарушает условия достигнутого в Вене соглашения".

5 июня глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран направил в МАГАТЭ официальное уведомление о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил агентству ISNA, что Иран увеличит мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана). Он отметил, что Тегеран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В минувший понедельник указание быть готовым к увеличению мощностей дал руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки по атому.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]