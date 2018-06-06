Президент Алиев назначил главу ИВ Бинагадинского района Баку, отправил в отставку главу ИВ Агдамского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Эльхана Аллахвердиева главой Исполнительной власти Бинагадинского района Баку.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Кроме этого, И.Алиев в среду подписал распоряжение, согласно которому освободил Рагуба Мамедова с должности главы ИВ Агдамского района.

А.Азизов