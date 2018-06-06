Метро в Тбилиси возобновило работу в обычном режиме после забастовки машинистов

Метрополитен в столице Грузии, как и было обещано прекратившими в среду трехдневную забастовку машинистами тбилисской "подземки", требующими повышения зарплаты, возобновило работу ровно в 14 часов.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", все 23 станции метро вновь заработали в обычном режиме, что заметно разгрузило другой общественный транспорт, представленный в более чем миллионном Тбилиси лишь муниципальными автобусами и маршрутными микроавтобусами.
Ранее сообщалось, что решение о прекращении забастовки машинисты метро приняли после очередного раунда переговоров, состоявшихся минувшей ночью в столичной мэрии.
Как заявил журналистам руководитель независимого профсоюза машинистов метро "Эртоба 2013", являющегося организатором акции, Рати Капанадзе, договоренность о прекращении забастовки достигнута, но пока неизвестно, когда и насколько будет увеличена заработная плата машинистов.
"Переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшее время", - сказал он, отметив, что на встрече в мэрии еще раз детально были обсуждены проблемы машинистов и городские власти взяли на себя ответственность за их решение.
Со своей стороны, мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал вернуться к вопросам улучшения условий труда машинистов.
"На встрече с бастующими машинистами метро мы еще раз обсудили все волнующие их проблемы, и в то же время рассказали о финансовом положении в транспортной компании и в муниципалитете. Я пообещал, что в 2019 году мы обязательно вернемся к этим вопросам, чтобы условия их труда были улучшены", - заявил К.Каладзе в эфире телеканала "Имеди".
Ранее машинисты метро заявляли, что их акция бессрочная, и они не приступят к работе до тех пор, пока компания не удовлетворит их требование о повышении зарплаты. Они требуют увеличить почасовую оплату своего труда, которая в настоящее время составляет 7 лари, до 10 лари (около $4), или на 45%, хотя, уже в ходе забастовки машинисты не раз заявляли и о том, что будут согласны и на поэтапное увеличение их заработка.
Метро в столице Грузии открылось 11 января 1966 года и стало четвертым по счету в СССР после московского, ленинградского и киевского. Услугами тбилисской "подземки", общая протяженность линий которой сейчас составляет 56,3 км, ежедневно пользуются около 400 тысяч пассажиров.
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