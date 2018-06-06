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СНГ 06.06.2018 18:45

Лидеры Китая и Киргизии заявили о нацеленности на развитие двустороннего сотрудничества

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в среду на встрече в Пекине заявили о готовности работать над углублением стратегического партнерства двух стран.

"Китай заинтересован в стабильном развитии Киргизии, мы с оптимизмом смотрим на будущее киргизско-китайских отношений", - заявил, как передает корреспондент "Интерфакса", Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что ценит заявление С.Жээнбекова "о готовности углублять отношения с Китаем". "Мы выступаем за развитие плодотворного сотрудничества, создание благоприятных условий для нашего всестороннего взаимодействия. Я с оптимизмом смотрю на будущее наших отношений, и мы готовы в духе многовековой дружбы создавать благоприятные условия для наших народов", - сказал председатель КНР.

В свою очередь С.Жээнбеков отметил, что совершает в Китай "первый визит в качестве президента".

"Этот визит подтверждает неизменность внешнеполитического курса, нацеленного на развитие добрососедских отношений с КНР. Китай - наш добрый сосед, друг, важный и надежный партнер", - сказал С.Жээнбеков.

Он подчеркнул, что "грандиозная поддержка, оказываемая Китаем в виде гратов, кредитов и технической помощи, имеет важное значение для народа Киргизии".

"Киргизия дорожит дружбой с Китаем, и мы готовы прилагать усилия для дальнейшего развития отношений и совместными усилиями мы выведем их на уровень всестороннего стратегического партнерства", - заявил президент.

С.Жээнбеков 6-8 июня совершает свой первый государственный визит в Китай. По окончании госвизита он из Пекина направится в Циндао, где 9-10 июня пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]