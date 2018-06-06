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Дальнее зарубежье 06.06.2018 19:05

Половина взрослого некоренного населения Эстонии может говорить и писать по-эстонски - исследование

Около половины взрослого некоренного населения Эстонии владеет эстонским языком.

Как отмечается в обнародованном в среду исследовании Таллиннского университета и Центра прикладных исследований CentAR, 43-54% респондентов в возрасте 15-74 лет заявили, что они в разной степени говорят и пишут на эстонском языке, понимают его на слух.

В то же время около 10% опрошенных заявили, что вообще не владеют эстонским языком.

61% респондентов сказали, что в настоящее время совершенствуют знание государственного языка или собираются изучить его в будущем.

Владение эстонским языком является одним из главных условий получения гражданства. В настоящее время в Эстонии не имеют никакого гражданства около 8% населения страны, в основном русскоговорящих жителей.

Медленные темпы натурализации в Эстонии неоднократно были предметом критики со стороны ОБСЕ, международных правозащитных организаций и России.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ЯЗЫК, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]