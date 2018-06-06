Половина взрослого некоренного населения Эстонии может говорить и писать по-эстонски - исследование

Около половины взрослого некоренного населения Эстонии владеет эстонским языком.
Как отмечается в обнародованном в среду исследовании Таллиннского университета и Центра прикладных исследований CentAR, 43-54% респондентов в возрасте 15-74 лет заявили, что они в разной степени говорят и пишут на эстонском языке, понимают его на слух.
В то же время около 10% опрошенных заявили, что вообще не владеют эстонским языком.
61% респондентов сказали, что в настоящее время совершенствуют знание государственного языка или собираются изучить его в будущем.
Владение эстонским языком является одним из главных условий получения гражданства. В настоящее время в Эстонии не имеют никакого гражданства около 8% населения страны, в основном русскоговорящих жителей.
Медленные темпы натурализации в Эстонии неоднократно были предметом критики со стороны ОБСЕ, международных правозащитных организаций и России.
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