Половина взрослого некоренного населения Эстонии может говорить и писать по-эстонски - исследование

Около половины взрослого некоренного населения Эстонии владеет эстонским языком.

Как отмечается в обнародованном в среду исследовании Таллиннского университета и Центра прикладных исследований CentAR, 43-54% респондентов в возрасте 15-74 лет заявили, что они в разной степени говорят и пишут на эстонском языке, понимают его на слух.

В то же время около 10% опрошенных заявили, что вообще не владеют эстонским языком.

61% респондентов сказали, что в настоящее время совершенствуют знание государственного языка или собираются изучить его в будущем.

Владение эстонским языком является одним из главных условий получения гражданства. В настоящее время в Эстонии не имеют никакого гражданства около 8% населения страны, в основном русскоговорящих жителей.

Медленные темпы натурализации в Эстонии неоднократно были предметом критики со стороны ОБСЕ, международных правозащитных организаций и России.