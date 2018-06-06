Глава Центробанка Малайзии подал в отставку на фоне попыток связать ЦБ со скандальным 1MDB

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в среду объявил об отставке главы Центробанка на фоне возникших вопросов о роли ведомства в сделке, связанной с находящимся в центре скандала госфондом 1MDB.
Мухаммад Ибрагим возглавил Bank Negara Malaysia (Центробанк страны) в мае 2016 года и, таким образом, отработал менее половины пятилетнего срока на этом посту.
Расследование, проведенное американскими регуляторами, показало, что более $4,5 млрд было выведено из малазийского госфонда 1MDB через сложную сеть сделок и с помощью подставных компаний местными чиновниками-коррупционерами.
Речь о Центробанке зашла, когда стало известно, что администрация экс-премьера Малайзии Наджиба Разака направила средства, привлеченные от продажи земли Центробанку, - порядка 2 млрд ринггитов ($503 млн) - на погашение части долгов 1MDB, сообщает агентство Bloomberg.
В Центробанке утверждают, что земля была куплена им у государства по рыночной стоимости, и сделка, проведенная в январе, полностью соответствовала всем регулятивным требованиям и законодательству.
"Центробанк не знал, что средства от продажи земли будут направлены властями на погашение долга 1MDB, и не контролировал этот процесс, - заявил М.Ибрагим в обращении к сотрудникам. - Просто немыслимо, что нас ассоциируют с организацией, погрязшей в мошенничестве и злоупотреблениях. Bank Negara никогда не будет частью деятельности, подрывающей доверие к нам".
Он отметил, что "готов отказаться от должности", чтобы защитить имидж и репутацию Центробанка.
Правительство Малайзии приняло прошение об отставке М.Ибрагима, сообщил премьер страны.
М.Мохамад стал премьер-министром Малайзии в мае 2018 года и быстро возобновил ряд расследований, касающихся 1MDB, рассчитывая выявить противозаконные действия и вернуть потерянные госфондом деньги.
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