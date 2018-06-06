Лондон, Париж и Берлин просят США не распространять санкции против Ирана на европейский бизнес

Франция, Британия и ФРГ потребовали, чтобы американская администрация исключила европейские компании из-под действия вторичных санкций против Ирана, сообщает в среду "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Как близкие союзники мы ожидаем, что экстерриториальные действия вторичных санкций США не будут распространяться на европейские компании и физические лица, и, что Соединенные Штаты будут уважать наше политическое решение и добросовестность субъектов экономической деятельности на территории ЕС", - говорится в письме министров финансов и иностранных дел ФРГ, Франции и Британии.
Газета "Файнэншл таймс" также сообщает, что письмо было подписано и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.
Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщала, что европейские министры направили письмо на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео.
В письме также указывается, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств.
"Как союзники, мы рассчитываем, что США воздержаться от действий, которые идут вразрез с интересами европейской безопасности", - отметили министры.
США предоставил европейским компаниям срок до 6 августа, чтобы прекратить долларовые транзакции с иранскими компаниями и прекратить инвестиции в иранскую автомобильную промышленность, энергетические компании получили срок до 4 ноября. Некоторые компании, например, Total и Peugeot, уже заявили о своих планах приостановить деятельность в Иране.
8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.
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