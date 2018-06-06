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Регион 06.06.2018 20:01

Лондон, Париж и Берлин просят США не распространять санкции против Ирана на европейский бизнес

Франция, Британия и ФРГ потребовали, чтобы американская администрация исключила европейские компании из-под действия вторичных санкций против Ирана, сообщает в среду "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Как близкие союзники мы ожидаем, что экстерриториальные действия вторичных санкций США не будут распространяться на европейские компании и физические лица, и, что Соединенные Штаты будут уважать наше политическое решение и добросовестность субъектов экономической деятельности на территории ЕС", - говорится в письме министров финансов и иностранных дел ФРГ, Франции и Британии.

Газета "Файнэншл таймс" также сообщает, что письмо было подписано и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщала, что европейские министры направили письмо на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео.

В письме также указывается, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств.

"Как союзники, мы рассчитываем, что США воздержаться от действий, которые идут вразрез с интересами европейской безопасности", - отметили министры.

США предоставил европейским компаниям срок до 6 августа, чтобы прекратить долларовые транзакции с иранскими компаниями и прекратить инвестиции в иранскую автомобильную промышленность, энергетические компании получили срок до 4 ноября. Некоторые компании, например, Total и Peugeot, уже заявили о своих планах приостановить деятельность в Иране.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

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Тэги: ЕВРОПА, США, ИРАН, КОМПАНИИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]