За шпаргалки и мобильники с ЕГЭ-2018 удалены уже 400 школьников

Число учащихся, удаленных во время основной волны Единого госэкзамена 2018 года, составляет уже порядка 400 человек; причем число нарушителей с мобильными телефонами несколько превысило число нарушителей со шпаргалками, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"На сегодняшний день - порядка 400 человек. За мобильные телефоны - 226, остальные за шпаргалки", - сказал С.Кравцов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он напомнил, что результаты удаленных с экзамена учащихся будут аннулированы без права пересдачи.

Ранее С.Кравцов сообщил, что удаленных за шпаргалки и мобильные телефоны на единых государственных экзаменах стало на четверть меньше, по сравнению с прошлым годом.

"На сегодняшний день мы уже завершаем экзамен по русскому языку, и в целом статистика говорит о том, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом у нас аннулированных результатов из-за мобильных телефонов и шпаргалок", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на пресс-конференции в ситуационном центре ведомства.

Он добавил, что в Рособрнадзоре каждый год призывают учеников не испытывать судьбу и рассчитывать только на свои знания, а не на шпаргалку или помощь в интернете.

В конце мая в Рособрнадзоре заверили, что личный досмотр при входе на Единый госэкзамен в целях поиска шпаргалок исключен. "Конечно, таких ситуаций не должно быть. Они на ЕГЭ у нас исключаются", - заявил С.Кравцов 22 мая, отвечая на вопрос одного из журналистов, который рассказал о случае, якобы произошедшем в одном из регионов в ходе репетиции ЕГЭ, когда некие мужчины проводили личный досмотр школьниц под предлогом поиска шпаргалок. "Мы отдельно разберемся: на самом деле ли это было - или этого не было", - заявил в связи с этим С.Кравцов.

При этом в пресс-службе Рособрнадзора "Интерфаксу" уточнили, что школьники проверяются только с помощью металлоискателя на входе в пункт приема проведения экзаменов. Такая проверка призвана выявить электронные устройства. Пользование шпаргалками можно отследить благодаря видеонаблюдению - в каждом пункте ЕГЭ работают видеокамеры, большинство из них ведут трансляцию на специальный портал в онлайн-режиме.

Российские школьники сдают в среду самый массовый единый государственный экзамен в этом году - обязательный ЕГЭ по русскому языку. Результаты станут известны не позднее 25 июня.