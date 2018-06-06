В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж

6 июня с.г. в Бакинском Славянском университете состоялась Торжественная церемония чествования победителей Х (юбилейной) республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Организаторами Олимпиады вот уже 10 лет выступают Посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Информационными партнерами Олимпиады выступили агентства «Sputnik Азербайджан» и «Интерфакс-Азербайджан».

Победителей Олимпиады поздравили советник Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Артем Барков, заместитель Министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов, ректор Бакинского Славянского университета Нурлана Алиева, главный режиссер Азербайджанского государственного Русского драматического театра Александр Шаровский, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, писатель, поэтесса и композитор Седагет Керимова, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Особые слова благодарности были высказаны директорам общеобразовательных заведений, в которых проходили региональные туры Олимпиады. На всём протяжении Олимпиады многие СМИ и журналисты Азербайджана, России и других стран активно освещали её ход. Их чествование пройдет в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) 22 июля с.г., в День национальной прессы Азербайджана.

Валентин Денисов в своем выступлении привел интересные факты, характеризующие масштаб Олимпиады, проводимой в Азербайджане: «Организаторы Олимпиады в этом году за шесть месяцев проехали по Азербайджану на автомобиле более 17 тысяч километров. Кроме того, на самолете посетили Нахичевань. В итоге в Олимпиаде приняло участие 2811 учащихся 7 – 8 классов из 605 школ с азербайджанским и русским языками обучения, из 51 региона Азербайджана. 171 участник Олимпиады был признан победителем и все они были приглашены на Торжественную церемонию».

Состоялся большой праздничный концерт. В нем приняли участие учащиеся школы № 20 города Баку лауреат международных конкурсов Али Мурадов и стипендиат Президента Азербайджанской Республики, лауреат международных конкурсов Атилла Мамедов. Концертную эстафету продолжили танцевальные коллективы Домов детского творчества Низаминского и Насиминского районов (руководители Марьям Гулиева и Натаван Мусаева) города Баку, квартет кларнетистов музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, молодежный ансамбль Бакинского Славянского университета «Арзу» (руководитель Али Натигоглу) и лауреат международных конкурсов, студент Азербайджанского государственного экономического университета Аслан Азимзаде.

Ведущими Торжественной церемонии были руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и координатор образовательных программ РИКЦ Олеся Аленина.

Списки победителей Олимпиады будут в ближайшее время размещены на интернет-сайтах РИКЦ aze.rs.gov.ru и Учебно-методического центра русского языка РИКЦ www.uchitelrusdili.ru.

В этот же день, чуть ранее, в Баку у памятника Александру Сергеевичу Пушкину состоялся поистине народный праздник. На него пришли сотни почитателей творчества великого русского поэта. Примечательно, что этот памятник был подарен городу Баку в 2001 году Правительством Российской Федерации.