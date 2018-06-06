Пожар уничтожил 25 га гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайском районе Азербайджана – СМИ

Сильный пожар уничтожил 25 гектар гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайского района Азербайджана, сообщает азербайджанское агентство APA.
"Пожар уничтожил 25 га нескошенного зернового поля и гранатовые сады в поселке Быхыр Гейсайского района. В настоящее время пожар продолжается", - отмечает издание.
Сильный ветер затрудняет процесс тушения огня. "К месту пожара привлечена живая сила и техника МЧС, в том числе и из других районов. Предпринимаются меры по предотвращению распространения огня", - подчеркивает агентство.
Н.Аббасова
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