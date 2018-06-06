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06.06.2018 17:30

Пожар уничтожил 25 га гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайском районе Азербайджана – СМИ

Сильный пожар уничтожил 25 гектар гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайского района Азербайджана, сообщает азербайджанское агентство APA.

"Пожар уничтожил 25 га нескошенного зернового поля и гранатовые сады в поселке Быхыр Гейсайского района. В настоящее время пожар продолжается", - отмечает издание.

Сильный ветер затрудняет процесс тушения огня. "К месту пожара привлечена живая сила и техника МЧС, в том числе и из других районов. Предпринимаются меры по предотвращению распространения огня", - подчеркивает агентство.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]