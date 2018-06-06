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Регион 06.06.2018 17:52

Иран готовится к возобновлению работ по обогащению урана на случай, если атомное соглашение будет расторгнуто

Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил, что Тегеран проводит "подготовительные работы" по возобновлению деятельности в ядерной сфере на случай провала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают в среду западные СМИ.

Р.Наджафи отметил, что в случае прекращения действия СВПД, Иран может "возобновить деятельность без каких-либо ограничений".

Подготовительные работы, упомянутые Р.Наджафи, касаются мер по наращиванию мощностей по обогащению урана за счет производства новых центрифуг.

Ранее о производстве новых центрифуг сообщил руководитель Организации по атомной энергии Исламской республики Али Акбар Салехи.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

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Тэги: ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ, УРАН, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]