Иран готовится к возобновлению работ по обогащению урана на случай, если атомное соглашение будет расторгнуто

Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил, что Тегеран проводит "подготовительные работы" по возобновлению деятельности в ядерной сфере на случай провала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают в среду западные СМИ.
Р.Наджафи отметил, что в случае прекращения действия СВПД, Иран может "возобновить деятельность без каких-либо ограничений".
Подготовительные работы, упомянутые Р.Наджафи, касаются мер по наращиванию мощностей по обогащению урана за счет производства новых центрифуг.
Ранее о производстве новых центрифуг сообщил руководитель Организации по атомной энергии Исламской республики Али Акбар Салехи.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.
Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.
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