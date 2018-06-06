ГТК Азербайджана проведет встречу с компаниями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью

В Главном таможенном управлении Баку 9 июня состоится встреча с компаниями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В ГТК отметили, что в ходе встречи будут обсуждены вопросы, касающиеся реформ в таможенной сфере, дана информация о мероприятиях по формированию благоприятного бизнес и инвестиционного климата, а также вопросы, вызывающие интерес у предпринимателей.

Б.Рустамбеков