Президент Азербайджана выделил 9,5 млн манатов на строительство автодороги Маштага-Нардаран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 9,5 млн манатов на строительство автодороги Маштага-Нардаран в Сабунчинском районе Баку.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков