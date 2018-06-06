Пакистан хочет наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном

Пакистанские компании заинтересованы в работе в промышленных зонах, создаваемых в Азербайджане, заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.
«Пакистанские компании заинтересованы в работе в промышленных зонах, создаваемых в Азербайджане, в частности в транспортной, энергетической, фармацевтической, строительной сферах и в сфере взаимных инвестиций», - сказал Саид Хан Мохманд на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Отметим увеличивающийся из года в год поток пакистанских туристов в Азербайджан, посол сообщил о заинтересованности одной из пакистанских авиакомпаний наладить прямой авиарейс.
Кроме того, Саид Хан Мохманд также отметил, что пакистанские компании заинтересованы к сотрудничеству в свободной торговой зоне, которая создается на территории Бакинского международного морского торгового порта.
Б.Рустамбеков
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