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Транспорт и связь 06.06.2018 19:04

Пакистан хочет наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном

Пакистанские компании заинтересованы в работе в промышленных зонах, создаваемых в Азербайджане, заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Пакистанские компании заинтересованы в работе в промышленных зонах, создаваемых в Азербайджане, в частности в транспортной, энергетической, фармацевтической, строительной сферах и в сфере взаимных инвестиций», - сказал Саид Хан Мохманд на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Отметим увеличивающийся из года в год поток пакистанских туристов в Азербайджан, посол сообщил о заинтересованности одной из пакистанских авиакомпаний наладить прямой авиарейс.

Кроме того, Саид Хан Мохманд также отметил, что пакистанские компании заинтересованы к сотрудничеству в свободной торговой зоне, которая создается на территории Бакинского международного морского торгового порта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ПОСОЛ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]