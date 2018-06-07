Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре может продлиться два дня - СМИ

Переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына при положительном развитии могут занять не один, а два дня, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.
По их данным, американские чиновники подготовились ко второму дню саммита на случай, если лидеры решат продолжить переговоры.
Встреча запланирована на 12 июня, и, как ожидается, на следующий день Д.Трамп должен отправиться в США, однако, как сообщает Си-эн-эн, "американские чиновники в Сингапуре разработали запасной план на второй день переговоров".
В Белом доме информацию телеканала комментировать не стали.
Ранее Д.Трамп заявлял, что, по его мнению, диалог с КНДР станет "процессом", который пройдет не за одну встречу.
В конце мая переговоры между КНДР и США чуть не сорвались. Тогда Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.
Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится. В начале июня Д.Трамп подтвердил, что готов к саммиту с Ким Чен Ыном.
Тем временем, на этой неделе адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что КНДР настолько заинтересован в проведении встречи с Д.Трампом, что на коленях умолял не отменять ее. КНДР пока не отреагировала на заявление Р.Джулиани.
Встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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