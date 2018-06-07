Глава МИД ФРГ рассчитывает, что Германию изберут непостоянным членом СБ ООН

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что ФРГ изберут в состав Совета безопасности ООН.
Выборы состоятся 8 июня в ходе 72-й Генассамблеи ООН.
"Я с нетерпением жду результатов выборов и надеюсь на хороший результат", - заявил Х.Маас в четверг перед вылетом в Нью-Йорк, его цитирует МИД ФРГ.
По словам министра, за последние месяцы он провел множество переговоров с международными партнерами, в ходе которых большинство собеседников поддержало Германию в стремлении войти в состав СБ ООН.
"Германия готова вновь взять на себя ответственность за мирные решения кризисов в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Именно в нынешней ситуации нам нужны сильные и дееспособные объединенные нации", - сказал Х.Маас.
В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов совета (Россия, Китай, Франция, США, Великобритания) и 10 непостоянных, пять из которых выбирают ежегодно.
В ходе выборов 8 июня будут определены новые непостоянные члены СБ, мандат которых будет действовать два года с 1 января 2019 года. Одно место при этом достанется африканской стране, одно - стране АТР, одно предназначено для страны Латинской Америки и региона Карибского бассейна, два достанутся "западноевропейским и другим" странам. В этой категории заявки, помимо Германии, подали Бельгия и Израиль.
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