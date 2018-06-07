Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0276 GBR   2.2837 TRY   0.3741

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 31° Завтра 17° 26° 9 Июн 16° 26° 10 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 07.06.2018 15:18

Италия остается союзником США и продолжит диалог с Россией - вице-премьер

Италия продолжит быть союзником США, но в то же время будет продолжать и диалог с Россией, заявил вице-премьер и министр труда Италии Луиджи ди Майо.

"Мы остаемся в НАТО, остаемся союзниками США, и продолжим исполнять свою функцию ведения диалога с такими странами как Россия, как всегда и было", - сказал Л.Ди Майо журналистам в четверг. Его слова приводят итальянские СМИ.

Он подчеркнул, что у Италии исторически в рамках НАТО была функция "страны, которая вела диалог со странами Востока, с такими странами как Россия, но также со странами Средиземноморского региона".

По его словам, новое правительство Италии "не будет правительством, покорным перед желаниями других правительств.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нацелен на изоляцию России и считает важным продолжение диалога с ней, однако считает важным сохранение санкций в отношении Москвы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Вице-премьер Италии видит необходимость в хороших торговых отношениях с Россией Премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении России Италия останется верным членом НАТО вне зависимости от того, кто будет у власти - Столтенберг Лавров 1 декабря посетит Италию Eni обсуждает изменение контракта с Газпромом, в том числе с использованием газопровода ТАР Премьер Италии высказался за поддержание диалога с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]