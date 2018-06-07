Италия остается союзником США и продолжит диалог с Россией - вице-премьер

Италия продолжит быть союзником США, но в то же время будет продолжать и диалог с Россией, заявил вице-премьер и министр труда Италии Луиджи ди Майо.

"Мы остаемся в НАТО, остаемся союзниками США, и продолжим исполнять свою функцию ведения диалога с такими странами как Россия, как всегда и было", - сказал Л.Ди Майо журналистам в четверг. Его слова приводят итальянские СМИ.

Он подчеркнул, что у Италии исторически в рамках НАТО была функция "страны, которая вела диалог со странами Востока, с такими странами как Россия, но также со странами Средиземноморского региона".

По его словам, новое правительство Италии "не будет правительством, покорным перед желаниями других правительств.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нацелен на изоляцию России и считает важным продолжение диалога с ней, однако считает важным сохранение санкций в отношении Москвы.