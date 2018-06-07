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Дальнее зарубежье 07.06.2018 15:49

Бюджет Евросоюза в 2017г потерял 3 млрд евро из-за мошенничеств и хищений

Бюджет Европейского союза в 2017 году из-за различных мошеннических схем потерял около 3 млрд евро, сообщается в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Данная сумма намного больше, чем в 2016 году, когда контролеры OLAF выявили нецелевое использование 631 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

Столь значительный рост, однако, объясняется тем, что ведомство инициировало отдельное расследование по фактам мошенничества в таможенной сфере.

В докладе, в частности, приведен пример нецелевого расходования европейских бюджетных средств в германской федеральной земле Саксония-Анхальт. Речь идет о сумме 162 млн евро, направленной Евросоюзом в венчурный фонд инвестиционной компании IGB для поддержки малых и средних предприятий. В действительности эти средства получили более крупные компании, причем не только в Саксонии-Анхальт. В ряде других случаев деньги ушли в предприятия, занятые не в тех сферах, для которых предназначалась финансовая поддержка.

Следствие не выявило фактов хищения или присвоения денег, но констатировало серьезные факты конфликтов интересов местных ответственных лиц.

В докладе OLAF также приводятся менее крупные случаи нецелевого использования средств ЕС в Венгрии, Румынии и Италии и самый серьезный до сих пор случай мошенничества в таможенной сфере - на 2,3 млрд евро, он имел место в Великобритании. Как пояснило ведомство, импортеры китайской одежды и обуви систематически занижали стоимость товаров при ввозе в ЕС и тем самым экономили на таможенных пошлинах.

В функции OLAF входит выявление случаев мошенничества со средствами ЕС, а в случае необходимости - подключение органов прокуратуры.

Расходы бюджета Евросоюза превышают 160 млрд евро. Расходование этих средств является достаточно существенной проблемой, особенно для стран, выступающих против евроинтеграции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕВРОПА, БЮДЖЕТ, ПОТЕРИ, МОШЕННИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]