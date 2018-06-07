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Дальнее зарубежье 07.06.2018 16:04

Государства-члены ЕС и Европарламент договорились о новых правилах борьбы с отмыванием денег

Болгарское председательство Совета ЕС и Европейский парламент пришли к соглашению по новым правилам применения уголовного права для борьбы против отмывания денег, сообщила в четверг пресс-служба совета.

"Новая директива направлена на препятствие и блокировку доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе к тем, которые используются для террористической деятельности", - отмечается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Новый регламент, объясняют в Совете ЕС, направлен на то, чтобы ввести минимальные правила относительно определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследованиях отмывания денег, согласовать правила ЕС с международными обязательствами, в частности, с Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (Варшавской конвенцией).

Окончательная договоренность европейских законодателей по новым правилам предусматривает за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, ДЕНЬГИ, ОТМЫВАНИЕ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]