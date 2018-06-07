Путин видит в санкциях способ сдерживания России как конкурента, но считает это ошибочной политикой

Президент РФ Владимир Путин считает, что санкции и антироссийская кампания - это попытки устранить Россию как экономического конкурента, и констатирует, что многие страны все больше убеждаются в контрпродуктивности и безрезультатности таких действий.

В ходе "Прямой линии" глава государства ответил на вопрос, как долго будут продолжаться бесконечные обвинения в адрес России.

"Это такой способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции. Эти бесконечные обвинения как бы создают базу для применения сдерживающих мер. Так думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится им конкурентом", - считает В.Путин.

По его мнению, "это очень ошибочная политика".

"Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе, Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Во многих странах уже на политическом уровне говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения", - заявил В.Путин.

Президент РФ признал, что "каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе, в сфере экономики".

"Понимание это приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты", - заключил В.Путин.