Украинский парламент принял закон о Высшем антикоррупционном суде

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.