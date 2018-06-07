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СНГ 07.06.2018 14:48

Путин заявил о неспособности нынешнего руководства Украины решить проблему Донбасса

Действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.

"То, что происходит в целом вокруг этих территорий (Донбасс), это, конечно, печально. Это говорит еще и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос в ходе "прямой линии".

По мнению В.Путина, действующие украинские власти не могут решить проблему Донбасса, "в том числе и потому что им не нужны избиратели с этих территорий".

"Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ДОНБАСС, КИЕВ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]