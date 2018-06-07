Порошенко ждет от международных организаций кандидатов в совет экспертов Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко просит правительство и Министерство финансов выделить средства для создания Высшего антикоррупционного суда, а международные организации - определиться с кандидатами в международный совет экспертов.
"Я хочу обратиться к правительству и Министерству финансов с тем, чтобы открыть финансирование для создания антикоррупционного суда. Я хочу обратиться к международным организациям, которые уже сейчас должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей соответствующих кандидатов в международный совет экспертов, который будет играть центральную роль в формировании суда вместе с Высшей квалификационной комиссией судей", - заявил П.Порошенко на пленарном заседании Верховной Рады в четверг после принятия закона о Высшем антикоррупционном суде.
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