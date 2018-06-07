Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0276 GBR   2.2837 TRY   0.3741

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 31° Завтра 17° 26° 10 Июн 16° 27° 11 Июн 17° 28°

СНГ 07.06.2018 17:02

Порошенко ждет от международных организаций кандидатов в совет экспертов Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко просит правительство и Министерство финансов выделить средства для создания Высшего антикоррупционного суда, а международные организации - определиться с кандидатами в международный совет экспертов.

"Я хочу обратиться к правительству и Министерству финансов с тем, чтобы открыть финансирование для создания антикоррупционного суда. Я хочу обратиться к международным организациям, которые уже сейчас должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей соответствующих кандидатов в международный совет экспертов, который будет играть центральную роль в формировании суда вместе с Высшей квалификационной комиссией судей", - заявил П.Порошенко на пленарном заседании Верховной Рады в четверг после принятия закона о Высшем антикоррупционном суде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, СУД


Похожие новости


Штайнмайер посетит Украину Порошенко ждет на следующей неделе в Киеве президента Германии Штайнмайера Порошенко надеется на скорую передачу в суд дела о катастрофе МН17 Порошенко заверил, что Украина делает всё возможное для скорейшего освобождения пленных Президент Украины в немецкой газете раскритиковал "Северный поток 2" Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]