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Дальнее зарубежье 07.06.2018 14:55

В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов - СМИ

Младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету обнаружили мертвой в ее собственной квартире в Буэнос-Айресе, сообщает в четверг аргентинское издание "Насьон".

Информацию о смерти И.Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.

"Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась ночью в среду. Предположительно, речь идет о суициде", - заявили в пресс-службе.

Квартира И.Соррегьеты располагается в районе Альмагро, на месте происшествия работает полиция.

СМИ сообщают, что 33-летняя женщина, вероятно, страдала от депрессии.

И.Соррегьета приходилась крестной матерью младшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы - Арианы. СМИ предполагают, что королева Максима может отправиться в Аргентину на похороны сестры.

Нидерландская королева Максима родом из Аргентины, она стала подданной Нидерландов в 2001 году перед свадьбой с Виллемом-Александром.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОЛЕВА, СЕСТРА, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]