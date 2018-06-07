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СНГ 07.06.2018 14:55

Россия должна вернуть себе лидерство по числу космических запусков - Путин

Россия должна вернуть себе лидерство в сфере космических запусков, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"Эти технологии (космические - ИФ) развиваются, развиваются активно и очень активно коммерциализируются. И в этом смысле мы должны сделать много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию первенства по запускам", - сказал В.Путин.

"Освоение космического пространства, космические технологии чрезвычайно важны для любой страны, а уж тем более для нашей, которая имеет в этой сфере значительные, может быть, даже уникальные компетенции", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что первый космический спутник был советским, а первым человеком в космосе - Юрий Гагарин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОСМОС, ЗАПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]