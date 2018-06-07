Россия должна вернуть себе лидерство по числу космических запусков - Путин

Россия должна вернуть себе лидерство в сфере космических запусков, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"Эти технологии (космические - ИФ) развиваются, развиваются активно и очень активно коммерциализируются. И в этом смысле мы должны сделать много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию первенства по запускам", - сказал В.Путин.

"Освоение космического пространства, космические технологии чрезвычайно важны для любой страны, а уж тем более для нашей, которая имеет в этой сфере значительные, может быть, даже уникальные компетенции", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что первый космический спутник был советским, а первым человеком в космосе - Юрий Гагарин.