ЕК предлагает выделить на долгосрочную программу научных исследований и инноваций 100 млрд евро

Еврокомиссия сообщила, что предложила в рамках долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы предусмотреть на научные исследования и инновационную деятельность 100 млрд евро.

"Инвестировать в исследования и инновации означает инвестировать в будущее Европы. Финансирование ЕС позволило коллективам разных стран и научных дисциплин работать вместе и совершать невероятные открытия, превращая Европу в мирового лидера в области исследований и инноваций", - заявил, представляя в четверг на пресс-конференции в Брюсселе программу Horizon Europe, зампред Еврокомиссии, курирующий инвестиции, Юрки Катайнен.

По его словам, опираясь на эту программу, планируется продолжить "улучшение жизни граждан и общества в целом".

Программа Horizon Europe, объясняют в Еврокомиссии, будет опираться на достижения и успехи предыдущей программы исследований и инноваций - Horizon 2020 и позволит Евросоюзу сохранить лидирующие мировые позиции в этой сфере.