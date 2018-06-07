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СНГ 07.06.2018 15:05

Путин посчитал невозможной отставку Мутко после атак на него из-за допингового скандала

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает возможным убирать из правительства вице-премьера Виталия Мутко после атак, которые предпринимались на него международными спортивными функционерами по вопросу допинга в российском спорте.

"Есть еще один момент, мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и т.д. И в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Да и, повторю, потенциал у него есть хороший", - сказал В.Путин в четверг в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о неоднозначном отношении россиян к В.Мутко.

"Пусть работает", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, МУТКО, ОТСТАВКА, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]