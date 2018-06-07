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Транспорт и связь 07.06.2018 15:17

Уровень использования нелицензионного ПО в Азербайджане превышает 80% - BSA

Уровень использования нелицензированного программного обеспечения, установленного в компьютерах пользователей в Азербайджане, составляет 81%.

Такие данные приводятся в «Глобальном исследовании рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey), результаты которого объявила в четверг Ассоциация производителей программного обеспечения BSA|TheSoftwareAlliance.

В исследовании приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более, чем 110 странах и регионах, а также результаты опроса 23 тыс. домашних пользователей, сотрудников предприятий и директоров по информационным технологиям.

"Обзор показал, что в Азербайджане 81% ПО, установленного на компьютерах в Азербайджане, не имеет необходимых лицензий. По сравнению с предыдущим исследованием BSA от 2016 года, показатели снизились на 3 процентных пункта", – отмечается в исследовании.

BSA рекомендует компаниям в Азербайджане проверить программное обеспечение в своей ИТ-инфраструктуре и избавиться от нелицензионного ПО для снижения риска кибератак и повышения прибыли.

"Несмотря на то, что использование нелицензионного ПО в мире несколько сокращается, оно по-прежнему широко распространено и составляет 37% от общего объема программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах. Этот объем снизился только на 2 процентных пункта с 2016 года», - указывается в обзоре.

По данным BSA, использование нелицензионного ПО вредоносными программами обходится компаниям по всему миру в сумму, равную примерно $359 млрд год.

Согласно исследованию, компании могут сэкономить до 30% ежегодных расходов на ПО за счет внедрения надежной программы управления программными активами (SAM) и программы оптимизации лицензий на программное обеспечение.

Н.Аббасова

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Тэги: ПО, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, УРОВЕНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]