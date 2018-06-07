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Дальнее зарубежье 07.06.2018 17:27

Организаторы "Евровидения" не приветствуют идею проведения конкурса в 2019 году в Иерусалиме - СМИ

Представители Европейского вещательного союза (ЕВС) не приветствуют идею проведения музыкального конкурса "Евровидение" в 2019 году в Иерусалиме, пишет в четверг газета "Гаарец" со ссылкой на израильских продюсеров, знакомых с ходом переговоров.

"По итогам серии встреч на прошлой неделе европейские представители выразили обеспокоенность тем, что политические события Ближнего Востока могут навредить конкурсу и подорвать его репутацию", - приводит издание слова своих источников.

Группа представителей ЕВС посетила Израиль на прошлой неделе и провела переговоры с сотрудниками Израильской корпорацией телерадиовещания (KAN), которая будет заниматься подготовкой конкурса. По итогам переговоров, в ЕВС также сочли, что в Иерусалиме нет неподходящего места для проведения "Евровидения".

Право провести "Евровидение" на своей территории в 2019 году получил Израиль по итогам конкурса этого года. Дата и место проведения "Евровидения" в следующем году пока не объявлены.

Страна-победитель, как правило, сама определяет город проведения песенного фестиваля. Не всегда конкурс проводится в столице страны-победителя. К примеру, "Евровидение" 2004 года принял Стамбул, а не Анкара, в 2011 году - Дюссельдорф, а не Берлин, а в 2013 году - Мальмё, а не Стокгольм.

В 1980 году кнессет принял закон об Иерусалиме, согласно которому признал этот город столицей Израиля. Совет Безопасности ООН этот закон осудил. Однако в конце 2017 году президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение вызвало резкую критику международного сообщества.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕВРОВИДЕНИЕ, ИЕРУСАЛИМ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]