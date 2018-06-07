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СНГ 07.06.2018 15:31

Путин назвал личную жизнь главной жертвой, которую приносит человек, став президентом

Главная жертва, которую приносит человек, став президентом - личная жизнь, но компенсация заключается в том, что эта уникальная работа, направленная на укрепление родины, что является главным в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чем пожертвовать? Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть и очень мощный компенсатор - все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека - Родины", - сказал В.Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.

Так он ответил на вопрос, чем необходимо пожертвовать человеку, чтобы быть президентом.

Говоря о том, есть ли вопрос, на который у него нет ответа, В.Путин сказал: "На ваш вопрос трудно дать ответ. Но я вам могу сказать, что если у меня нет ответа, то я стараюсь его найти, и стараюсь это делать вместе со своими коллегами".

В.Путин также рассказал, что главный совет, который бы он передал внукам от своего отца - "не врать".

Кроме того, президент ответил и на личный вопрос о том, когда он поверил в Бога. "Это очень интимный вопрос. Вы знаете, трудно говорить об этом на публику. Но, на мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе, уже рождается с этим. Только разные люди, в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать", - сказал В.Путин.

Он добавил: "Скажем во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Поэтому есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций, но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАБОТА


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