ПИИ в Азербайджан в 2017г составили около $3 млрд – ЮНКТАД

В 2017 году общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с предыдущим годом сократился на 23% и составил $1,43 трлн, что отчасти было обусловлено снижением мирового производства.

Рост напряженности в мировой торговле и новые налоговые реформы в Соединенных Штатах скажутся на инвестиционной активности в 2018 году, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), авторы которого анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.

В документе отмечается, что объемы международных инвестиций в Азербайджан за 2017 год сократились на 36,3% - до $2 млрд 867 млн.

При этом, азербайджанские ПИИ за рубеж в 2017 году сократились на 0,4% - до $2 млрд 564 млн.

В документе отмечается, что самыми привлекательными для инвесторов в прошлом году были США и Китай. Россия оказалась на 13-й позиции в списке 20 стран, куда инвесторы направляли больше всего инвестиций в 2017 году.

В целом потоки инвестиций в Россию в прошлом году по сравнению с предыдущим сократились на 32% и составили $25,3 млрд. В экономику Казахстана инвесторы направили $4,6 млрд, что на 42% меньше, чем в 2016 году.

Авторы нового доклада обеспокоены снижением потоков инвестиций в развивающиеся страны, где они крайне необходимы для продвижения устойчивого развития. В бедных странах прямые иностранные инвестиции - один из основных источников внешнего финансирования. На них приходится 39% всех финансовых потоков в группу развивающихся стран.

А.Азизов