ПИИ в Азербайджан в 2017г составили около $3 млрд – ЮНКТАД

В 2017 году общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с предыдущим годом сократился на 23% и составил $1,43 трлн, что отчасти было обусловлено снижением мирового производства.
Рост напряженности в мировой торговле и новые налоговые реформы в Соединенных Штатах скажутся на инвестиционной активности в 2018 году, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), авторы которого анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.
В документе отмечается, что объемы международных инвестиций в Азербайджан за 2017 год сократились на 36,3% - до $2 млрд 867 млн.
При этом, азербайджанские ПИИ за рубеж в 2017 году сократились на 0,4% - до $2 млрд 564 млн.
В документе отмечается, что самыми привлекательными для инвесторов в прошлом году были США и Китай. Россия оказалась на 13-й позиции в списке 20 стран, куда инвесторы направляли больше всего инвестиций в 2017 году.
В целом потоки инвестиций в Россию в прошлом году по сравнению с предыдущим сократились на 32% и составили $25,3 млрд. В экономику Казахстана инвесторы направили $4,6 млрд, что на 42% меньше, чем в 2016 году.
Авторы нового доклада обеспокоены снижением потоков инвестиций в развивающиеся страны, где они крайне необходимы для продвижения устойчивого развития. В бедных странах прямые иностранные инвестиции - один из основных источников внешнего финансирования. На них приходится 39% всех финансовых потоков в группу развивающихся стран.
А.Азизов
Президент Алиев сменил главу ИВ Товузского района
Лавров заявил о возможности участия представителей Карабаха в переговорах только при условии согласования этого формата Ереваном и Баку
Баку уже 25 лет делает уступки Еревану, ведя переговоры с Арменией по Карабаху – МИД Азербайджана
У сборной Азербайджана в июньском рейтинге ФИФА самый большой прогресс – со 126 места на 105
Минздрав Азербайджана направит свыше 11 млн манатов на строительно-ремонтные работы медицинских учреждений
Президент Алиев принял участие в открытии станции метро Sahil после капремонта
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Пожар уничтожил 25 га гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайском районе Азербайджана – СМИ
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство нового жилого дома в городе Геранбой
Завершен главный этап разработки ракеты с ядерной энергоустановкой и атомного подводного беспилотника - Путин
ЕК предлагает выделить на долгосрочную программу научных исследований и инноваций 100 млрд евро
В Сирии были тысячи боевиков-выходцев из РФ и Средней Азии, лучше было уничтожать их там, чем принимать здесь - Путин
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В AccessBank представлены современные решения для борьбы с киберпреступностью
Клуб мастеров “Norm Ustalar Klubu” успешно продвигается в направлении поставленных целей
Бакинская Высшая Школа Нефти будет сотрудничать с Китайским нефтяным университетом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»