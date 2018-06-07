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Макроэкономика 07.06.2018 15:31

ПИИ в Азербайджан в 2017г составили около $3 млрд – ЮНКТАД

В 2017 году общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с предыдущим годом сократился на 23% и составил $1,43 трлн, что отчасти было обусловлено снижением мирового производства.

Рост напряженности в мировой торговле и новые налоговые реформы в Соединенных Штатах скажутся на инвестиционной активности в 2018 году, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), авторы которого анализируют самые последние тенденции в области глобальных инвестиций и оценивают их перспективы.

В документе отмечается, что объемы международных инвестиций в Азербайджан за 2017 год сократились на 36,3% - до $2 млрд 867 млн.

При этом, азербайджанские ПИИ за рубеж в 2017 году сократились на 0,4% - до $2 млрд 564 млн.

В документе отмечается, что самыми привлекательными для инвесторов в прошлом году были США и Китай. Россия оказалась на 13-й позиции в списке 20 стран, куда инвесторы направляли больше всего инвестиций в 2017 году.

В целом потоки инвестиций в Россию в прошлом году по сравнению с предыдущим сократились на 32% и составили $25,3 млрд. В экономику Казахстана инвесторы направили $4,6 млрд, что на 42% меньше, чем в 2016 году.

Авторы нового доклада обеспокоены снижением потоков инвестиций в развивающиеся страны, где они крайне необходимы для продвижения устойчивого развития. В бедных странах прямые иностранные инвестиции - один из основных источников внешнего финансирования. На них приходится 39% всех финансовых потоков в группу развивающихся стран.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПИИ, ЮНКТАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]