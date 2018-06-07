Каспар открыл представительство в Греции, нацеливается на лидерство в грузоперевозках в международных водах

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» открыло представительство в Афинах (Греция), говорится в сообщении пароходства.

«Открытие представительства в Греции направлено на расширение и укрепление деятельности пароходства в иностранных водах, поскольку Афины расположены на важных для Каспар морских транспортных путях. В целом, активная деятельность Каспар за рубежом расширяет возможности плавания азербайджанских моряков в международных водах», - отмечается в информации.

В настоящее время за пределами Каспийского моря – в Азовском, Черном, Средиземном морях - плавают 13 судов Каспар, в том числе 11 сухогрузов и 2 танкера. Также для обеспечения эффективной эксплуатации судов, плавающих в иностранных водах под азербайджанским флагом, в Турции созданы совместные предприятия Caspdry и Casptankers.

«Все это дает основание утверждать, что Каспар существенно укрепил свои позиции на международных рынках. Поэтому теперь пароходство поставило перед собой задачу по становлению в одного из лидеров по перевозке сухих и жидких грузов в международных водах», -отмечается в сообщении.

Глава Каспар Рауф Велиев, выступая на церемонии открытия представительства, отметил, что в настоящее время в эксплуатации у пароходства находится 52 судна, у Каспийской морской нефтяной флотилии (входит в состав Каспар - ИФ-Аз) – 212 судов различного назначения. Число сотрудников Каспар превышает 9 тыс. человек.

Н.Аббасова